Otomobil ağaca çarptı motoru yerinden fırladı. 6 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil ağaca çarptı motoru yerinden fırladı. 6 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp savruldu. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Profesör Bakı Komşuoğlu Bulvarı Kabaoğlu mevkiinde oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan A.E.B. (26) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.

Savrulan otomobilin motoru yola fırlarken, kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İhbarlar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan, otomobilin çarpması neticesinde kökünden sökülen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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