Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı! Aralarında çocukların olduğu yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı! Aralarında çocukların olduğu yaralılar var

Siirt-Şırnak kara yolunda otomobil akaryakıt tankerine çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Siirt-Şırnak kara yolunda otomobilin akaryakıt tankerine çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, öğle saatlerinde yoldan çıkınca Siirt-Şırnak kara yolunda trafik oluştu. Bu sırada trafikte bekleyen 06 CJU 314 plakalı akaryakıt tankerine, 34 KFY 118 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı! Aralarında çocukların olduğu yaralılar var

Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı! Aralarında çocukların olduğu yaralılar var

Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı! Aralarında çocukların olduğu yaralılar var

Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı! Aralarında çocukların olduğu yaralılar var

Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı! Aralarında çocukların olduğu yaralılar var

Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı! Aralarında çocukların olduğu yaralılar var

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