Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı! Aralarında çocukların olduğu yaralılar var

Siirt-Şırnak kara yolunda otomobilin akaryakıt tankerine çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, öğle saatlerinde yoldan çıkınca Siirt-Şırnak kara yolunda trafik oluştu. Bu sırada trafikte bekleyen 06 CJU 314 plakalı akaryakıt tankerine, 34 KFY 118 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.