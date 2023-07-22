Otomobil alacaklar dikkat. Suzuki dev fırsatı duyurdu

Editör: Özge Ceren Çimen

Derinleşen ekonomik krizde otomobil fiyatları da uçtu. Dolar ve Euro karşısında Türk Lirası eridi. En ucuz sıfır otomobil fiyatı 800 bin oldu.

Suzuki Vitara modelinde yaz fırsatı yaptı. Suzuki’nin internet sitesinden alınan biliglere göre, 200.000 TL’ye 12 ay 1,49 faiz veya 40.000 TL takas desteği sağlanacağını duyurdu.

Kampanyanın 31 Temmuz 2023’e kadar geçerli olduğu belirtildi.

İşte siten yapılan duyuru:

Belirtilen %1,49 faizli kredi avantajı, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar, Suzuki Motorlu Araçlar Paz. A.Ş. yetkili satıcılarından satın alınan 2023 model yılı 0 km Suzuki Vitara modelinin tüm versiyonlarını kapsamaktadır.

Kredi kampanyası Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.’nin kredi finansal çözüm ortaklarından Yapı Kredi A.Ş, Garanti A.Ş ve Akbank A.Ş’de geçerlidir.

Garanti Bankası A.Ş’de, belirtilen 1,49 % faiz oranı, 200.000 TL, 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için geçerli olup, Garanti Bankası’nda tahsis ücreti BSMV dahil 1150 TL, rehin tesis ücreti 86,65 TL, yıllık maliyet oranı 27,40 %, aylık taksit tutarı 18.838,82 ₺ TL’dir. Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamaları dahil edilmemiştir.

Akbank A.Ş.’de, belirtilen %1,49 faiz oranı, 200.000 TL, 12ay vadeli bireysel taşıt kredisi için geçerli olup, tahsis ücreti BSMV dahil 1150 TL, rehin tesis ücreti 75,35 TL, yıllık maliyeti oranı ise % 27,3778, aylık taksit tutarı 18.838,82 TL’dir. Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamaları dahil edilmemiştir.

Yapı Kredi A.Ş’de belirtilen aylık %1,49 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı Vitara model araç alımlarında geçerlidir. Örnek olarak 200.000 TL 12 ay için belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 18.752,58 TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 1.175,35 TL tahsis ücreti, vergiler ve rehin tesis ücreti dahil edildiğinde kredinin aylık toplam maliyet oranı %1,9300; yıllık toplam maliyet oranı %25,7826 olmaktadır.

İletişimde yer alan görsel standart olmayan ilave aksesuar içerebilir ve donanım özellikleri seçilen versiyona göre farklılıklar gösterebilir. Suzuki Vitara modelinin ortalama yakıt tüketim değeri karışık 5.7-6.5 lt/100km arasında, ortalama CO₂ emisyonu 128-146 g/km arasındadır.