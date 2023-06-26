Otomobil alırken dikkat! En çok değer kaybettiren renkler açıklandı

Otomobil fiyatlarındaki artış vatandaşın 4 teker hayalinden uzaklaşmasına neden oluyor. Kredi masrafları, vergiler derken binbir güçlükle satın alınan otomobillerin rengine göre değerinin düştüğü ortaya çıktı.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından iSeecars’ın ABD’de 1.3 milyondan fazla 3 yaşındaki 2.el araç üzerinden yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

HANGİ RENK DAHA FAZLA DEĞER KAYBETTİRİYOR?

Otomobilde hangi rengin ne kadar değer kaybettirdiğinin ölçüldüğü araştırmanın sonuçlarına göre, en fazla değer kaybettiren renk 25.9’la altın rengi olurken onu, sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 23.9’la kahverengi ve siyah renkler izledi.

Sarı renk ise yüzde 13.5’le en az değer kaybettiren renk oldu. Sarı rengi yüzde 17.8’le bej renk, yüzde 18.4’le de turuncu renk takip etti.

Özpeynirci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlginç bir araştırma…. Otomobilde hangi renk daha fazla değer kaybettiriyor. iseecars tarafından ABD’de 1.3 milyondan fazla 3 yaşındaki 2.el araç üzerinden yapılan araştırmaya göre, değer kaybı açısından en iyi ve en kötü araç renkleri belirlenmiş. 3 yılın sonunda ortalama bir araç değerinin yüzde 22,5’ini kaybederken, sarı renkli araçlar yalnızca yüzde 13,5’ini, bej yüzde 17,8’ini, turuncu ise yüzde 18,4’ünü kaybediyormuş. Bununla birlikte, altın, kahverengi ve siyah renkteki araçlar ise 3 yılın sonunda en fazla değer kaybını yaşıyorlar. Türkiye için sorun yok, zaten hepsi ya siyah ya gri, en fazla beyaz.”

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre; Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renkleri incelendiğinde, en çok beyazın tercih edildiği görüldü.

Geçen yıl 223 bin 999 beyaz renkli otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Bunu, 163 bin120 ile gri, 64 bin 107 ile mavi, 43 bin 669 ile siyah ve 40 bin 683 ile kırmızı takip etti. Bu dönemde 2 pembe, 9 menekşe renkli otomobilin de trafiğe kaydının gerçekleştirildiği görüldü.