Otomobil araziye uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Bartın yönüne giden M.A. idaresindeki 34 GLG 172 plakalı otomobil, Bartın'ın Çiftlik ve İhsanoğlu köyleri arasındaki bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki araziye uçan otomobilde bulunan sürücü ve yolcular A.Ö, E.E. ve İ.A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çevreden geçen araçlardaki vatandaşlar, jandarma ve ihbar sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolü kaybettiği tespit edilen sürücünün Çaycuma'dan Bartın'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmasını engellemek için yol kenarında güvenlik önlemi aldı.

