Otomobil araziye uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobil araziye uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı
Bartın'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki araziye uçtu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Bartın yönüne giden M.A. idaresindeki 34 GLG 172 plakalı otomobil, Bartın'ın Çiftlik ve İhsanoğlu köyleri arasındaki bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki araziye uçan otomobilde bulunan sürücü ve yolcular A.Ö, E.E. ve İ.A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çevreden geçen araçlardaki vatandaşlar, jandarma ve ihbar sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

aw144561-02.jpgİlk müdahalenin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolü kaybettiği tespit edilen sürücünün Çaycuma'dan Bartın'a gitmekte olduğu öğrenildi.

aw144561-03.jpgKazanın ardından jandarma ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmasını engellemek için yol kenarında güvenlik önlemi aldı.

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