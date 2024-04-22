Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kayseri Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıktı ve aydınlatma direğine çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 2 kişiyi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, hasar alan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza sonucunda yaralanan kişilerin anne ve kız olduğu öğrenilirken, kızın durumunun ağır olduğu belirtildi.