Otomobil bariyerde asılı kaldı: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Gümüşhacıköy ilçesi Badal Tüneli mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat'a gitmek için yola çıkan Kerim Ayhan'ın (62) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 AEL928 plakalı otomobil, bölünmüş yolun ortasındaki bariyerin üzerine çıkıp askıda kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Kerim Ayhan, eşi Nafiye Ayhan (60), kızı Neşe Ayhan (33) ve sürücünün ağabeyi Duran Ayhan (67) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet hastanelerine kaldırdığı yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kaynak: DHA)