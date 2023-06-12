Otomobil bariyere çarpıp ters döndü: 1'i bebek 4 yaralı

Tokat’ta, Burak Özgan'ın (29) kullandığı otomobilin bariyerlere çarpıp ters döndüğü kazada, sürücü ve 1 yaşındaki oğlunun da aralarında olduğu, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Otomobil bariyere çarpıp ters döndü: 1'i bebek 4 yaralı

Kaza, saat 16.00'da, Niksar ilçesinde, Tokat-Niksar kara yolu TOKİ mevkisinde meydana geldi. Niksar istikametinden Tokat'a seyir halindeki, 60 AEN 658 plakalı otomobil, sürücü Burak Özgan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp, yolda ters döndü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Burak Özgan ile eşi Arife (29), oğlu Aybars (1) ve annesi Hamiyat Özgan (79) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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(Kaynak: DHA)

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