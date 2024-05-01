Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı
Kocaeli’de bir otomobil, önce park halindeki bir otomobile, ardından da içerisinde 2 yaşındaki erkek bebeğin olduğu bebek arabasına çarptı. Yaşanan kazada bebek ağır yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Tütünçiftlik sahili mevkinde meydana gelen olayda, Ömer Ç.’nin kontrolündeki 41 KT 156 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek park halindeki S.K.’ye ait 41 AFR 759 plakalı otomobile, ardından ise babası O.K.’nin gezmeye çıkardığı 2 yaşındaki erkek bebek K.K.'nin içerisinde bulunduğu bebek arabasına hızla çarptı.

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BEBEK AĞIR YARALANDI

Otomobilin çarpmasından sonra devrilen arabasındaki bebek ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazadan sonra otomobil sürücüsü Ömer Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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