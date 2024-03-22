Otomobil bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü: Sürücü öldü

Kaynak: DHA
Otomobil bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü: Sürücü öldü
Bursa'da, yol kenarındaki evin korkuluklarını kırıp, binayla istinat duvarı arasına düşen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ulu (70), kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Çekirge Mahallesi Çarık Sokak'ta meydana geldi. 3'üncü Dağ Sokak istikametinden Çarık Sokak yönüne yokuş aşağı seyreden Mehmet Ulu yönetimindeki 16 NU 725 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki evin korkuluklarına çarptı. Korkulukları kıran otomobil, binayla istinat duvarı arasına düştü, sürücü ise araçta sıkıştı.

Gürültüyü duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle araçtan çıkarılan Mehmet Ulu, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren Mehmet Ulu, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ulu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

otomobil-insaat-ile-istinat-duvari-arasindaki-bosluga-dustu-yenicag7.jpg

otomobil-insaat-ile-istinat-duvari-arasindaki-bosluga-dustu-yenicag5.jpg

otomobil-insaat-ile-istinat-duvari-arasindaki-bosluga-dustu-yenicag4.jpg

otomobil-insaat-ile-istinat-duvari-arasindaki-bosluga-dustu-yenicag3.jpg

otomobil-insaat-ile-istinat-duvari-arasindaki-bosluga-dustu-yenicag2.jpg

otomobil-insaat-ile-istinat-duvari-arasindaki-bosluga-dustu-yenicag1.jpg

Son Haberler
Trabzonspor Fenerbahçe kavgasında son perde. Grafiti savaşları başladı Spor
Trabzonspor Fenerbahçe kavgasında son perde. Grafiti savaşları başladı
6 yavru kedi başları kesilerek öldürüldü. Bursa'da vahşet Gündem
6 yavru kedi başları kesilerek öldürüldü. Bursa'da vahşet
Bir derece soğukta bir poşet sebze için saatlerce beklediler. Sizi bu hale getirenler utansın Gündem
Bir derece soğukta bir poşet sebze için saatlerce beklediler. Sizi bu hale getirenler utansın
Kontrolünü kaybeden otomobil bina ile istinat duvarı arasına düştü. 1 ölü Gündem
Kontrolünü kaybeden otomobil bina ile istinat duvarı arasına düştü. 1 ölü
Dursun Özbek'ten Erden Timur eleştirilerine sert yanıt. Ortam bir anda buz kesti Spor
Dursun Özbek'ten Erden Timur eleştirilerine sert yanıt. Ortam bir anda buz kesti
İYİ Partili Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can konteyner kentte dönen dolapları gün yüzüne çıkarttı! Gündem
İYİ Partili Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can konteyner kentte dönen dolapları gün yüzüne çıkarttı!