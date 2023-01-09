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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Çorum’da bir mahalle arasında otomobil sürücüsü bisiklet süren çocuğa çarptı. Kazada çocuk yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:22
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Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil, mahalle arasında bisiklet süren çocuğa çarptı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Fatih Mahallesi, Yavuz Selim İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Bayan sürücünün kullandığı otomobil, mahalle arasında bisiklet süren Osman C. adlı çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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