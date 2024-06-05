Otomobil bisikletli çocuğa çarptı

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi, Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet süren üç arkadaştan biri yokuş aşağı hızla inerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada, otomobiliyle seyir halinde olan kadın sürücü, şeridine geçen bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce havalanarak savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yokuş aşağı hızla bisiklet süren çocuğa otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisiyle çocuğun savrulduğu anlar net bir şekilde görülüyor.

Mahalle sakinlerinden Aysima Öztürk, "Çocuk burada bisiklet sürüyordu. Sürücü, normal hızıyla ilerlediği esnada bisikletli çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın şiddeti ile savruldu. Bir anda ortalık karıştı. Çocuğu hemen hastaneye kaldırdılar. Sağlık durumu iyi. Burası okul bölgesi olmasına rağmen bazı sürücüler araçları çok hızlı sürüyor. Bu nedenle ara sıra bu tarz olaylar yaşanıyor," dedi.