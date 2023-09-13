Otomobil büyükbaş hayvanlara çarptı: 2 yaralı

Çorum’da otomobilin çarptığı 3 büyükbaş hayvan telef olurken, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil büyükbaş hayvanlara çarptı: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesi Kırankışla köyü mevkiinde, Çorum istikametinde seyir halinde olan Ünal Çelik yönetimindeki 19 UM 069 plakalı otomobil, yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı.

Kazada, sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtardı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırldı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobilin çarptığı 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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