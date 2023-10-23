Otomobil çarpan 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kaza, sabah 06.40 sıralarında Barış Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan, İsmail Demirci’ye (55) çarptı. 112 Acil Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demirci, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamyarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.