Otomobil çarptığı kızıl şahini vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İHA
Otomobil çarptığı kızıl şahini vatandaşlar kurtardı

Bolu'da bir otomobilin çarptığı kızıl şahin yaralandı. Yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilen yaralı kuş tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bolu'da otomobil çarptığı kızıl şahin yolun ortasına düştü. Yoldan geçen vatandaşlar kuşu görünce bir kutuya koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi D-750 kara yolunda seyreden bir otomobilin camına çarpan kızıl şahin yaralandı. Aynı istikamette seyreden başka bir araçtaki vatandaşlar şahini fark etti.

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Yol kenarına aracını park eden duyarlı vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Görevlilere teslim edilen yaralı şahin, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü. Yaralanan kızıl şahin tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

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