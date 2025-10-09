Olay, Sarıçkoyağı ile Sarıkavak arasında yer alan Kızılalan mevkiinde meydana geldi. Z. D. isimli vatandaşa ait otomobil, hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.