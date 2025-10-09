Olay, Sarıçkoyağı ile Sarıkavak arasında yer alan Kızılalan mevkiinde meydana geldi. Z. D. isimli vatandaşa ait otomobil, hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Otomobil cayır cayır yandı: Geriye sadece demir yığını kaldı! - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otomobil cayır cayır yandı: Geriye sadece demir yığını kaldı! - Resim : 2

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

