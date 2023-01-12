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Otomobil denize uçtu 19 yaşındaki genç boğuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil denize uçtu. Sürücü kazadan yaralı olarak kurtulurken, yolcu koltuğunda oturan ve yüzmeye başlayan 19 yaşındaki genç boğularak öldü.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:54
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Otomobil denize uçtu 19 yaşındaki genç boğuldu

Otomobil denize uçtu 19 yaşındaki genç boğuldu
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İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, denize uçtu. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Akyarlar Mahallesi Bağla mevkiinde 35 NKK 10 plakalı otomobili kullanan S.K. direksiyon hakimiyetini kaybedince aracının Bankevler sahilindeki kayalıklardan denize uçmasına ehngel alamadı.

İki kişinin olduğu araçtan şoför S.K. hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen S.K. otomobilin üzerine çıkıp bağırarak yardım istedi. Çevre sakinleri yardım çığlıkları üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Yolcu koltuğunda oturan arkadaşı 19 yaşındaki Sadettin Sabırlı’yı göremeyen S.K. etrafta arkadaşını aradı. 

"FRENE HİÇ BASMADI"

Sabırlı ise aracın içerisinden çıkıp, kıyıya doğru yüzmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, Jandarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför S.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi. 

Hayatını kaybeden Sabırlı'nın cansız bedeni ise dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Sahile getirilen Sabırlı’yı kurtarmak için sağlık ekipleri uzun süre mücadele etti. Sabırlı’dan geriye sahildeki ayakkabıları kaldı. Sabah saatlerinde ise araç vinç yardımıyla otomobil denizden çıkarıldı.

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Mehmet Sığınır büyük bir gürültü duyduğunu ifade ederek, “Otomobil Akyarlar kavşağından sola saparak geliyor. Site önündeki çöp konteynerine çarpıyor. Daha sonra marketi geçince evin yan duvarına vuruyor. Hiç frene basmadan gelip burada kayalara çarpıyor ve denize düşüyor” dedi.

 

 

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