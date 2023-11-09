Otomobil devi Türkiye'den çekildi. Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Japon otomotiv devi Mazda Motor, Türkiye, satış operasyonlarını süresiz durdurduğunu açıkladı. Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, satış sonrası ve yedek parça için görevine devam edeceğini açıkladı.

Otomobil devi Türkiye'den çekildi. Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Haber7'de yer alan bilgilere göre, Japon otomotiv devi Mazda Motor, Türkiye, satış operasyonlarını belirsiz bir süre için durdurdu kararı aldı.

Geri çekilmeyle ilgili şirketten yapılan açıklamada "Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz süre ile durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edilecektir." denildi.

Uzmanlar Mazda'nın aldığı bu karar ile ilgili olarak Japonya merkezle bir türlü çözülemeyen e-Call sorunu, uygun motorların olmaması ve diğer iletişim konuları olduğunu belirtirken Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, satış sonrası ve yedek parça için görevine devam edeceği belirtildi.

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