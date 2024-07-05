Otomobil devi Türkiye'ye geliyor. Fabrika kuracağı şehir belli oldu

Çinli elektrikli otomobil devi BYD'in Türkiye'de fabrika kuracağı öne sürüldü. BYD'nin Türkiye’ye yapacağı 1 milyar dolarlık yatırımın pazartesi günü düzenlenecek törenle duyurulacağı belirtiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Mayıs ayında Bloomberg’e yaptığı açıklamada Çinli yatırımcılarla görüşme yaptığı duyurulmuştu. BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda yapılan görüşmelerde sonuç alındığı belirtiliyor.

Şirketin Avrupa’da kuracağı ilk fabrikanın Macaristan’da olacağı duyurulmuştu. İkinci fabrikanın da Türkiye'de inşa edilmesi bekleniyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, fabrika otomotiv sektörünün önemli kentlerinden Manisa’da inşa edilecek. Sözleşme törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanıyor.