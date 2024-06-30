Otomobil duvarı aşarak başka otomobile çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil duvarı aşarak başka otomobile çarptı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir sitenin duvarını aşıp başka bir otomobilin üzerine düştü.

Meydana gelen kaza, merkez Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiler kapsamında, Doğukan G., 16 KMK 38 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, cadde üzerinde kontrolünü kaybedip bir sitenin duvarına çarptı. Duvarı aşan araç başka bir otomobilin üzerine düştü.

Kazayı gören site sakinleri durumu 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü, hafif yaralanırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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