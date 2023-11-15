Otomobil elektrik direğine çarptı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil elektrik direğine çarptı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Ayhan K. idaresindeki 44 ABV 739 plakalı otomobil, Erkenek tüneli girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kavşağında bulunan elektrik direğine çarptı.

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Kazada sürücü Ayhan K. ile Nadire A., Emine A. ve Hatice Zehra A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelme sürüyor.

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