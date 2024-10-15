Otomobil evin bahçesine daldı

Kaynak: İHA
Otomobil evin bahçesine daldı

Çankırı Şabanözü'nde kontrolden çıkarak bir evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şabanözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Z. yönetimindeki 18 ABB 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yakınlarda bulunan bir evin bahçesine girdi. Kazada sürücü M.A.Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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