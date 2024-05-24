Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi

Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Autorola Türkiye Genel Müdürü Aslı Göker, 2024 yılı için küresel pazarın sıfır araç segmentinde %3-4, ikinci el araç segmentinde ise %1-2 oranında bir büyüme öngörerek, bu artışın işaret fişeği olarak Temmuz ayını işaret etti.

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Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi 1

Autorola Türkiye Genel Müdürü Aslı Göker, Bloomberg HT'ye konuk olarak 2024 yılına ilişkin öngörülerini paylaştı.

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Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi 2

Göker, bu yılın Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında üreticilerin ellerindeki stokları eritmek zorunda kalacaklarını belirtti.

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Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi 3

TARİH VERDİ

Temmuz'a kadar tüketicilerin uygun fiyatlı sıfır araçları tercih edebileceğini vurguladı.

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Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi 4

Ayrıca, Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı'nın önemine de değinen Göker, bu mutabakatın sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçların artık satılamaması anlamına geldiğini belirtti.

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Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi 5

Göker, bu durumun üreticileri harekete geçireceğini ve sıfır araç pazarının bu 3 ay içinde biraz daha yukarı doğru ivme kazanabileceğini ifade etti.

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Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi 6

Ancak, Temmuz'dan sonra sıfır araç fiyatlarının yükselmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

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