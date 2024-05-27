Otomobil hırsızları ünlü oyuncuyu öldürdü

‘General Hospital’da Brando Corbin rolüyle tanınan Johnny Wactor, Los Angeles’ta bir hırsız tarafından vurularak hayatını kaybetti.

ABD'nin sevilen dizilerinden biri olan ‘General Hospital’de oynayan 37 yaşındaki Wactor'ın arabasından parça çalmaya çalışan 3 hırsızla karşılaştığı sırada vurulduğu açıklandı.

Sabahın erken saatlerinde şehrin işlek yerlerinden birinde yaşanan olayda Wactor'un hastaneye kaldırılan oyuncu hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan maskeli saldırganları bulmak için çalışma başlatıldı.

2020 ile 2022 yılları arasında General Hospital'da oynayan Wactor, birçok dizide yer almıştı.

Wactor'un dizisinin yayınlandığı ABC kanalı sosyal medyadan, "General Hospital ailesi Wactor'un zamansız gidişinden dolayı çok üzgün. Çok özel biriydi ve onunla çalışmak çok keyifliydi" açıklamasını paylaştı.