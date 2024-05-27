Otomobil hırsızları ünlü oyuncuyu öldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil hırsızları ünlü oyuncuyu öldürdü

Ünlü aktör Los Angeles'ta saldırıya uğradı.

‘General Hospital’da Brando Corbin rolüyle tanınan Johnny Wactor, Los Angeles’ta bir hırsız tarafından vurularak hayatını kaybetti.

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ABD'nin sevilen dizilerinden biri olan ‘General Hospital’de oynayan 37 yaşındaki Wactor'ın arabasından parça çalmaya çalışan 3 hırsızla karşılaştığı sırada vurulduğu açıklandı.

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Sabahın erken saatlerinde şehrin işlek yerlerinden birinde yaşanan olayda Wactor'un hastaneye kaldırılan oyuncu hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan maskeli saldırganları bulmak için çalışma başlatıldı.

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2020 ile 2022 yılları arasında General Hospital'da oynayan Wactor, birçok dizide yer almıştı.

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Wactor'un dizisinin yayınlandığı ABC kanalı sosyal medyadan, "General Hospital ailesi Wactor'un zamansız gidişinden dolayı çok üzgün. Çok özel biriydi ve onunla çalışmak çok keyifliydi" açıklamasını paylaştı.

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