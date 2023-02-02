Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı

ABD'de otomobil hırsızlarının peşine düştüğü markalar belli oldu. ABD'nin bazı kentlerinde otomotiv markaları Kia ve Hyundai'ye ait araçların çalınmasında son iki yılda büyük artış görülüyor.

Car and Driver sitesinde yer alan habere göre, söz konusu markalara dönük hırsızlıkları "Kia Boyz" adlı TikTok trendinin popüler hale getirdiği ifade edildi.

Bu araçların çalınmasında en büyük etkenin bu markalara ait eski modellerin "motor sabitleyici" adlı hırsızlık önleyici cihaza sahip olmaması gösterildi.

Bu cihaza sahip olmayan araçların camlarının alarm sistemini harekete geçirmeden kolayca kırılabildiğine işaret ediliyor.

KİA VE HYUNDAİ'YE AİT ARAÇLARIN ÇALINMASI YAYGINLAŞTI

ABD'de bu markalara ait araçların çalınmasının çok yaygınlaştığı, bu nedenle sigorta şirketlerinin Kia ve Hyundai'ye hizmet vermeyi reddettiği belirtildi.

Hırsızlığı çok yaygın olduğu bölgelerden biri olan St. Louis'de Progressive adlı sigorta şirketinin, söz konusu marka sahiplerinin başvurusuna otomatik olarak ret mesajı gönderdiği ifade edildi. Nationwide ve Geico gibi sigorta şirketlerininse bu markalara dönük sigorta primlerini arttırdığı aktarıldı.

Kia ve Hyundai'nin artan hırsızlıkların ardından araçlar için yerel emniyetlere direksiyon kilidi tedarik etmesine ve yeni standart güvenlik kitlerini satışa sunmasına karşın hırsızlık sayısında bir azalma olmadığı kaydedildi.

Hırsızlıkların artması üzerine St. Louis yerel yönetiminin, geçtiğimiz Ağustos ayında Kia ve Hyundai'yi dava açmakla tehdit ettiği bildirildi. Bu dönemde bu araç markalarının çalınma sayısının günde 23'e yükseldiğine dikkat çekildi.

Seattle kentinde de Kia ve Hyundai'ye araçlara yeterli hırsızlık önleyici teknoloji yerleştirmediği için dava da açıldığı öğrenildi.

Seattle kent savcısı Ann Davison, Fox 13 Seattle'a yaptığı açıklamada, "Bir önceki Temmuz'dan son Temmuz ayına kadar Seattle kentindeki Kia ve Hyundai araçlarının çalınma sayısı yüzde 625 arttı" ifadelerini kullandı. Hırsızlıkların "kamusal bir baş belası" haline geldiğini söyleyen Davison, hırsızlıklara çözüm getirmediği için Kia ve Hyundai şirketlerine tepki gösterdi.

HYUNDAİ VE KİA'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Hyundai, haklarında açılan davanın "yersiz ve gereksiz" olduğunu savundu. Şirket, hırsızlıkların önlenmesi için gerekli tüm adımların atıldığını ileri sürdü.

Kia şirketi de, hırsızların caydırılması için direksiyon kilitlerini ve gerekli yazılım ve teknolojileri üretmeye devam ettiklerini açıkladı.