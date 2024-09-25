Otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 9 kişiye gözaltı

Kaynak: DHA
Otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 9 kişiye gözaltı

Aksaray'da bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınladıkları otomobiller için 8 kişiden farklı miktarlara kapora alıp dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındığı kaydedildi.

Aksaray'da bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınladıkları otomobiller için 8 kişiden farklı miktarlara kapora alıp dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınlanan otomobiller için kapora alınarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, bu yöntemle 8 kişinin dolandırıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliler Ö.A., R.F., M.B., R.T., Ö.M., M.S., A.K., B.B. ve M.B.'yi dün düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan polis, çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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