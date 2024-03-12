Otomobil ile çarpıştı artçısını bırakıp kaçtı

Kaynak: İHA
Otomobil ile çarpıştı artçısını bırakıp kaçtı
Çorum'da bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken artçısındaki yolcu yaralandı.

Bir vatandaşın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaza Kale Mahallesi Ata 1. Cadde'de meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet ile A.Ö. idaresindeki 19 KK 502 plakalı otomobil çarpışarak kaza geçirdi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan artçı M.A.E. yaralandı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.A.E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil ve plakasız motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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