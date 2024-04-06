Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: AA
Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil ile cip çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde M.G. yönetimindeki otomobil, Kuzören köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden F.A.A. idaresindeki cip ile çarpıştı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Meydana gelen kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak yer alan N.G. yaralandı. Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinden sonra Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü.

Bölgede kaza sebebiyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.

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