Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çorum-Yozgat kara yolunun Boğaziçi köyünde M.F. kontrolündeki otomobil M.Y. idaresindeki araçla çarpıştı.
Kaza sonucu M.F. hakimiyetindeki otomobil araziye devrildi.
Kazada araç sürücüsü M.F. ile araçta bulunan M.E.F., E.F., Y.E.F. ve Z.F. yaralandı.
Yaralılardan 4 yaşındaki Z.F., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Diğer yaralılar ise Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası kaçanların otomobili ise polis ekiplerince Yıldızhan Mahallesi’nde park halinde bulundu.
Gözaltına alınan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.