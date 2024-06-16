Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep-Kilis karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep-Kilis karayolu üzerinde bulunan Zeytinli Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Hafif ticari araç ile otomobilin dahil olduğu kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi ise yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası kaza bölgesine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kaza bölgesine ulaşan sağlık görevlileri, hafif ticari araçtaki sürücü Muzaffer Doğan ve yanında yolcu konumunda bulunan Hatice Doğan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

aw229397-02.jpgÖte yandan yaralanan 3 şahıs ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gaziantep’te bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen ölümlü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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