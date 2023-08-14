Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Arifiybey Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde, Zeki D. idaresindeki 54 AFB 710 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet T. idaresindeki 06 GA 1201 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dörtyol Grup Amirliği ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları bölgeden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan araç sürücüleri Zeki D. ve Mehmet T. ile araçlarda bulunan S.D., B.D., M.T. isimli toplam 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebi ile bölgede bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte tekrar normal seyrine döndü. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.