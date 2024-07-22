Otomobil ile kamyonet birbirine girdi: 4 yaralı

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sonucunda kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.L. (74), O.E.Ç. (18), Y.T.B. (18) ve L.Y. (63) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yaralılar araçtan çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan yaralılardan L.Y.'nin (63) hayati tehlikesini olduğu öğrenilirken, diğer 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kaza alanında yol güvenliği sağlayan trafik ekipleri, bir süreliğine araçların geçişi tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.