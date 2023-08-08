Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Orhangazi’de Göl Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.