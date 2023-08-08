Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Orhangazi’de Göl Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

KAYNAK: İHA
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Orhangazi Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Göl Yolu istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Fırat D. (45) idaresindeki 16 BOC 585 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Musa Kömürcü (40) idaresindeki 16 BCU 536 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

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Kazada motosiklet sürücüsü Musa Kömürcü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ayşe Çengel (39) yaralandı.

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AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Musa Kömürcü ile Ayşe Çengel’e ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

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OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Fırat D. ise aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri araç içinde inceleme yaptı.

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Araç içindeki çok sayıda alkol şişesi dikkat çekti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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