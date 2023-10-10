Otomobil ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı

Tekirdağ Çorlu 1 OSB’de otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazası kameraya yansıdı. Kazada yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Otomobil ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Türkgücü Mahallesi Yılmaz Alpaslan Caddesi üzeri Çorlu 1 OSB mevkiinde, Türkgücü istikametine seyrederken yol ayrımında dönüş yapan Kenan Ermağan idaresindeki 59 ZP 269 plakalı otomobil ile Kadir Demirtaş’ın kullandığı 59 ACF 674 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Kadir Demirtaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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