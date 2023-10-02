Otomobil ile ticari taksi ile çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İHA
Otomobil ile ticari taksi ile çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile ticari taksi ile çarpıştı.

Çarşı merkezinden Sanayi Kavşağı'nı kullanarak Gelibolu yönüne dönüş yapan N.T. yönetimindeki 22 ACL 746 plakalı otomobil ile Mezbaha İşletmeciliği istikametinden çarşı merkezine gitmek için kavşağa giriş yapmak isteyen B.K. yönetimindeki 22 T 4150 plakalı ticari taksi çarpıştı.

YARALI, DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan S.G. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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