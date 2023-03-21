﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre İzmir’den Uşak istikametine seyir seyir halinde olan Z.Ö. (48) kontrolündeki TIR'la Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki otomobil Gediz Kavşağı’nda çarpıştı.

İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Muhammet Ali Kervan’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken otomobildeki A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

TIR sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı. (İHA)