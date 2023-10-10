Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca Kurtköy Mahallesi mevkiinde İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan Y.D. (44) kontrolündeki 34 GM 1315 plakalı otomobil, aynı yönde ilerlemekte olan Ş.Ç. (31) idaresindeki 26 ADR 308 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.D. ile S.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince bölgede ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.