Otomobil kamyona çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil kamyona çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa'da meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı. Yaşanan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Yenice köprülü kavşak mevkiinde meydana gelen olayda Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Melih A. (44) yönetimindeki 16 YJ 866 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen Mahsun A. idaresindeki 63 VK 915 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanındaki oğlu Berat A. (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Berat A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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