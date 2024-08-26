Otomobil koyun sürüsüne daldı

Şanlıurfa'nın Siverek-Diyarbakır karayolu 20’nci kilometresinde dün gece geç saatlerde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ismi öğrenilemeyen araç, gece karanlığında yolun karşı tarafında geçmeye çalışan koyun sürüsünü fark etmeyerek sürünün içine daldı.

Meydana gelen kaza sonucunda araç sürücüsü yaralandı. Kazada onlarca koyun telef olurken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır yolu tek yönlü olarak bir müddet trafiğe kapanırken, aracın yoldan çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından kara yolu tekrar trafiğe açıldı.