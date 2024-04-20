Otomobil kullanan 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı, 3 kişiyi yaraladı

Kaynak: İHA
Otomobil kullanan 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı, 3 kişiyi yaraladı
Edirne’nin Keşan ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin, seyir halindeki otomobil ve park halindeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne Keşan'da, Alaaddin Önen Caddesi istikametine giden A.E.E. (14) yönetimindeki 59 DS 996 plakalı otomobil, Saray Caddesi kesişimine geldiğinde H.Ö. (43) yönetimindeki 22 EU 562 plakalı otomobile çarptı. Savrulan 59 DS 996 plakalı otomobil daha sonra park halinde bulunan 22 S 4022 plakalı servise çarptı. Kazada, A.E.E. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı D.A. (15) ve H.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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