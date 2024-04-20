Otomobil kullanan 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı, 3 kişiyi yaraladı

Edirne Keşan'da, Alaaddin Önen Caddesi istikametine giden A.E.E. (14) yönetimindeki 59 DS 996 plakalı otomobil, Saray Caddesi kesişimine geldiğinde H.Ö. (43) yönetimindeki 22 EU 562 plakalı otomobile çarptı. Savrulan 59 DS 996 plakalı otomobil daha sonra park halinde bulunan 22 S 4022 plakalı servise çarptı. Kazada, A.E.E. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı D.A. (15) ve H.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.