Otomobil makilik alana uçtu

İHA’nın haberine göre, kaza Didim-Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim’den Akbük’e seyir halinde olan O.D yönetimindeki 09 YB 280 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak makilik alana uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu Polise ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç sürücüsü O.D yara almazken, yanında bulunan eşi N.D yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı kadının durumun iyi olduğu öğrenildi.