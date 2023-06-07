Otomobil makilik alana uçtu

Aydın’ın Didim İlçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak makilik alana uçtu.

Otomobil makilik alana uçtu

İHA’nın haberine göre, kaza Didim-Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim’den Akbük’e seyir halinde olan O.D yönetimindeki 09 YB 280 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak makilik alana uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu Polise ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç sürücüsü O.D yara almazken, yanında bulunan eşi N.D yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı kadının durumun iyi olduğu öğrenildi.

aw908699-02.jpg

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Eşi öldürülen Ece Erken'den flaş karar Magazin
Eşi öldürülen Ece Erken'den flaş karar
Meclis Başkanı birinci turda seçilemedi Güncel
Meclis Başkanı birinci turda seçilemedi
Jude Bellingham'ın yeni adresi belli oldu Spor
Jude Bellingham'ın yeni adresi belli oldu
Esenyurt’ta kazaların ardı arkası kesilmedi Güncel
Esenyurt’ta kazaların ardı arkası kesilmedi
Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak Ekonomi
Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak
Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı Güncel
Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi