Otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da otomobilin minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza, Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Caddesi'nde seyir halinde olan Zeki H. idaresindeki 19 KF 684 plakalı otomobil, Aladdin A. yönetimindeki 19 TL 758 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Zeki H. ve yanında yolcu olarak bulunan Sefa Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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