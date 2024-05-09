Konya’da büyük tehlike. Evlere doğru ilerliyor. Sayıları her gün artıyor

Yüzölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da 2023 yılı sulama sezonunda, yaklaşık 2 milyon 500 bin dekar tarım arazisine sulama işlemi yapıldı. Arazilerde sulama yapılan kayıtlı kuyu sayısı 40 bin iken bu rakamın 3 katı kadar ise kayıt dışı sulama kuyusu bulunuyor. Vatandaşların kayıt dışı olarak kullanılan kuyulardan yapılan vahşi sulama çalışmaları sonrası obruk oluşumları oldukça risk oluşturuyor.

Uzmanlar son birkaç yıl içinde metrekareye 300 milimetre seviyesinin altında yağış alan Konya Ovasında önümüzdeki 100 yıldan sonra çölleşmenin hızlanacağını belirtiyor.

“METREKAREYE 300 MİLİMETRE YAĞIŞ DEMEK ASLINDA ÇÖLLEŞMEYE DOĞRU GİTTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR”

Son birkaç yıl içinde tutulan raporları kontrol ettiğini ve bölgeye düşen yağışların oldukça düşük miktarda olduğunu belirten Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, uzun yıllar yapmış oldukları çalışmalara göre yer altı su seviyesinde ciddi düşümler söz konusu olduğunu, Devlet Su İşleri'mizin gözlem kuyularında da bunu tespit etmenin mümkün olduğunu, mevsim başı ve mevsim sonu yapılan ölçümde dahi artık yeraltı su seviyesinde metrelerle ifade edilen düşümler gözlendiğini, bu yer altı su seviyesindeki dramatik düşümü aslında yağışların azlığıyla da destekleyebildiklerini ifade etti.

Son birkaç yıldır bölgeye düşen yağışın oldukça düşük miktarlarda olduğunu belirten Arık, yağışların metrekareye 300 milimetre seviyesinin altına inmiş vaziyette olduğunu, metrekareye 300 milimetre yağış demek aslında çölleşmeye doğru gittiğimizi gösterdiğini ifade etti.

Uzun süren yağışsız dönemler ve sonra ani yağışlarla karşılaşabilineceğini de belirten Arık, “Tabii yağışların çeşitli negatif etkileri de ortaya çıkabiliyor. Seller, taşkınlar ve bu bölgede olduğu gibi obruklar ve yer yarıklarının genişlemesiyle neticelenebiliyor” ifadelerini kullandı.