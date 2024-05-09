Borsa günü yükselişle tamamladı

Gün içindeki işlemlerde 20,83 puanlık bir yükseliş yaşanırken, toplam işlem hacmi 95 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,87 oranında değer kazanırken, sektör endeksleri içinde en fazla yükselişi yüzde 2,62 ile sigorta, en büyük düşüşü ise yüzde 3,63 ile spor sektörü yaşadı.

Ayrıca, Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020’den beri en düşük seviye olan 275,78 baz puana geriledi. Diğer yandan, Merkez Bankası İdare Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak güncellediklerini, 2025 ve 2026 yılları için tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak koruduklarını açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini %5,25 seviyesinde sabit tuttu. BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun düşmesine rağmen faiz indirimine henüz hazır olmadıklarını belirtti ve “Haziran ayındaki toplantımız öncesinde iki kez enflasyon ve iş gücü piyasası verilerini inceleyeceğiz. Haziranda faiz oranında bir değişiklik yapılması ne kesin dışı ne de planlanmış bir durum.” ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemdeki politikalarına dair beklentilerin netleşmesi bekleniyor. Analistler, yarın Türkiye’de sanayi üretimi ve iş gücü istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya’nın dış ticaret dengesi, İngiltere’nin büyüme oranları, ABD’deki Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olacağını belirtiyorlar. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 puan direnç, 10.200 ve 10.000 puan ise destek olarak görülüyor.