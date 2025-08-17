Otomobil otobüsü sollarken tarlaya düştü! 3 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolunda yolcu otobüsünü sollayıp tekrar sağ şeride geçmek isterken otobüse çarpıp tarlaya uçan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.05 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmahan D.(39) idaresindeki 15 ACS 900 plakalı otomobil Antalya istikametinden Bucak istikametine seyir halinde iken önünde seyreden Emre K.(35) idaresindeki 34 ARB 421 plakalı yolcu otobüsünü sollamak için sol şeride geçip daha sonra tekrar sağ şeride geçmek isterken otobüsün sol ön kısmına çarparak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü İsmahan D. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Elif K. hafif yaralanırken bir diğer yolcu 13 yaşındaki Berru D. ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berru D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken yolcu otobüsü şoförü Emre K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otobüs ise yedek şoför ile yoluna devam etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.