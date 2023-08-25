Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobil park halindeki polis aracına çarptı. Meydana gelen kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 3 yaralı

A.Ö. idaresindeki otomobil, Zile Caddesi'nde park halindeki polis otosu ile çarpıştı. Kazada savrulan polis otosunun çarptığı park halindeki 3 otomobilde zarar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.Ö. ve polis memuru Y.N. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru Y.N'nin ihbara müdahale etmek üzere araçtan indiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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