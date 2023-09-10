Otomobil, park halindeki tankerin altına girdi: 1 yaralı

Elazığ’da park halindeki su tankerin altına giren otomobil kağıt gibi ezildi. Otomobil sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Otomobil, park halindeki tankerin altına girdi: 1 yaralı

Kaza, Akpınar Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Darbaş Caddesi üzerinde meydana geldi.

E.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tankere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü A., otomobilde sıkışırken, vanası kırılan tankerden su fışkırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kağıt gibi ezilen ve hava yastıkları açılmayan otomobil sürücüsü E., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.

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