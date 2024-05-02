Otomobil piyasasına düzenleme. Bakanlık harekete geçti

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre otomobil piyasasına yeni bir düzenleme geliyor.

Hem stokçuluk hem de fahiş fiyatlar için bakanlık harekete geçti.

Aracın bayiye tahsisinden sonra zam yapılamayacak. Ön ödemeye de yüzde 10 sınırının geleceği belirtildi.

Oto galericiler vergisi ödenen aracı 15 gün içinde teslim etmek zorunda olacak. Ayrıca garanti süresi için arızalanan araçlar için bayi ücretsiz ikame taşıtı verecek.

Alıcı, fatura düzenlenen kadar ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden ceza ödemeden cayabilecek.

Distribütörler fiyat değişimlerini 3 gün önceden bayilere bildirmek zorunda olacak.

İkinci elde toplu araç alık ve satımda da bazı yenilikler gelecek. İhaleli satışa düzenlemesi yapılacak.

İNTERNETTEN ARAÇ SATIŞ FİYAT

Öte yandan İnternet ortamında ikinci el araç satışında şirketler veya kişiler tüm değerlendirmeler yapacak.

Firmalar 8 yaş ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için verdiği fiyat teklifi ile nihai teklif arasındaki fark yüzde 5’ten fazla olmayacak.