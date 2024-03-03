Otomobil refüje çıktı. 1 kişi yaralandı

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Sadık A., idaresindeki 06 AD 3250 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin sonucunda refüje çıktı. Meydana gelen kaza sonrasında otomobil sürücüsü Sadık A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün tedavisi devam ederken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.