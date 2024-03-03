Otomobil refüje çıktı. 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobil refüje çıktı. 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kullandığı otomobil refüje çıktı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Sadık A., idaresindeki 06 AD 3250 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin sonucunda refüje çıktı. Meydana gelen kaza sonrasında otomobil sürücüsü Sadık A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün tedavisi devam ederken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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