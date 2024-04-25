Otomobil şarampole yuvarlandı. Ziraat mühendisi Ayşe öldü, eşi ve kızı yaralı

Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde meydana gelen olayda, Hayrettin Harman’ın kullandığı 48 ALS 987 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampolden aşağı yuvarlandı. Yaşanan kazada, Ziraat Mühendisi Ayşe Cihan Harman hayatını kaybetti, eşi Hayrettin Harman ile 1 yaşındaki kızı D.H. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayşe Cihan Harman'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.